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Общество20 января 2022 12:33

Оперштаб: В области более 15 тысяч человек находятся в изоляции из-за COVID-19

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области под медицинским наблюдением в условиях изоляции по состоянию на четверг, 20 января, находятся 15 160 человек, которые контактировали с больными коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в области на COVID-19 было проведено 1 349 056 исследований, выявлено нарастающим итогом 85 842 случая заболевания. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 1372 человека.

Напомним, за сутки в Калининградской области был выявлен 301 случай заболевания.