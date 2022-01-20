«Это позвонок динозавра!»: Калининградцы нашли древнюю окаменелость на берегу Балтики

Находка, сделанная на берегу Балтики Фото: Павел ЧАСОВНИКОВ

На берегу Балтийского моря новая интересная находка. Сделал ее калининградец Павел Часовников, который вместе с семьей прогуливался по пляжу под Светлогорском, в районе поселка Лесное. Фото с комментарием он прислал в редакцию «Комсомолки».

- У вас нет знакомых палеонтологов? – спросил он. – А то я тут нашел какой-то окаменелый позвонок на море. Может, от динозавра какого?

Находку оценил сотрудник АтлантНИРО, кандидат биологических наук и коллекционер древностей Ефим Кукуев. Правда, его экспертный комментарий немного разочаровал Часовникова.

- Конечно, это никакой не позвонок, но находка все равно очень интересная, - сообщил Кукуев. – Это древняя губка Spongia мелового периода, возраст ее от 60 до 100 миллионов лет. Что касается места, где были сделаны находки, то оно очень интересно с точки зрения палеонтологии. По всей вероятности, породы палеозойского и мезозойского возраста с типичной для них фауной, найденные в прибрежной полосе, были доставлены на наше побережье в ледниковую эпоху движущимися с севера массами льда и вместе с другим обломочным материалом находились в составе моренных четвертичных отложений. В пляжную зону они попали в результате эрозии берегов.