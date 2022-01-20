Под Светлогорском пассажирский автобус съехал с дороги, есть пострадавшие

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ДТП произошло в районе поселка Отрадное. Как сообщил руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков, пассажирский автобус съехал с дороги в сторону и уперся в насыпь. В салоне находились 15 человек, пострадали пятеро.

- Одного пассажира из них госпитализируют в БСМП с ушибом колена. Троим оказана помощь на месте, - уточнил Лысков.

Авария под Светлогорском стала уже вторым ДТП с участием автобусов за сегодняшний день. Ранее в Багратионовском районе около поселка Каменка съехал в кювет автобус № 148. ДТП обошлось без пострадавших.