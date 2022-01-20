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Здоровье20 января 2022 13:28

Министр по культуре и туризму Калининградской области заболел ковидом

Болезнь протекает в легкой форме
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

В четверг, 20 января, ряды заболевших ковидом пополнил министр по культуре и туризму Калининградской области. По словам Андрея Ермака, оба сданных ПЦР-теста оказались положительными.

Как сообщает пресс-служба министерства, глава ведомства ушел на самоизоляцию. Болезнь протекает в легкой форме и позволяет работать дистанционно и подписывать документы электронной подписью.

- Ни температуры, ни потери обоняния, ни кашля нет, совсем небольшой насморк только, - сообщил Ермак.