Министр по культуре и туризму Калининградской области заболел ковидом

. Фото: Александр Подгорчук

В четверг, 20 января, ряды заболевших ковидом пополнил министр по культуре и туризму Калининградской области. По словам Андрея Ермака, оба сданных ПЦР-теста оказались положительными.

Как сообщает пресс-служба министерства, глава ведомства ушел на самоизоляцию. Болезнь протекает в легкой форме и позволяет работать дистанционно и подписывать документы электронной подписью.

- Ни температуры, ни потери обоняния, ни кашля нет, совсем небольшой насморк только, - сообщил Ермак.