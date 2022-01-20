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Происшествия20 января 2022 13:40

Калининградец за 10 тысяч рублей сдал в металлолом запчасть стоимостью свыше 700 тысяч

Украденную алюминиевую деталь охранник фабрики сначала хотел использовать для ремонта настенных часов
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Охранник фабрики по производству табачных изделий приметил 5-килограммовую штукенцию из алюминия, которая, судя по всему, никому не была нужна, раз лежала без дела. Рачительный секьюрити принес ха-арошую вещь домой, рассчитывая использовать для ремонта настенных часов. Но увы, ничего из этой затеи не вышло. И тогда мужик – не зря же такую тяжесть к себе в Гурьевский район волок – пристроил алюминий в пункт приема цветмета. Там сдатчику отвалили аж 10 тысяч рублей, чему он был безумно рад.

Радость померкла, когда к 48-летнему мужику нагрянули сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда. Оказалось, пресловутую штукенцию ищут изо всех сил, а производство сигарет на грани остановки, поскольку бесследно пропала запчасть к упаковочной машине. И стоимость этой самой запчасти – 764 тысячи рублей.

Если вы еще не очень утомились цифрами, вот вам еще одна. По уголовной статье «Кража, совершенная в крупном размере» охраннику грозит лишение свободы сроком до 6 лет.