Глава минздрава сообщил, когда детей в Калининградской области начнут прививать от ковида

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Прививать детей от коронавируса в Калининградской области могут начать уже в ближайшие дни. Об этом сообщил глава регионального минздрава Александр Кравченко, отвечая на вопросы журналистов калининградских СМИ.

- Как только вакцина для иммунизации детей против новой коронавирусной инфекции выйдет в гражданский оборот, будет ее незамедлительное распределение между регионами и, соответственно, начнется вакцинация детей. Ориентировочно - в конце этой недели, - рассказал министр.

Кравченко также объяснил, почему детей, переболевших ковидом не направляют на обязательную диспансеризацию.

- Утвержденный Порядок проведения углубленной диспансеризации регламентирует ее проведение с 18-летнего возраста, отметил глава минздрава. - Относительно детей пока еще мало данных для того, чтобы утверждать, что у этой группы пациентов «долгого ковида» не бывает, но совершенно точно, что у детей он встречается существенно реже, чем у взрослых.