Директора магазина оштрафовали за упавшую на 3-летнюю девочку железную дверь

Ленинградский районный суд Калининграда вынес решение по уголовному делу директора мебельного магазина, где в мае прошлого года железная дверь весом свыше 120 килограммов придавила трехлетнюю дочь одной из посетительниц.

Было установлено, что по распоряжению подсудимого двери были демонтированы из демонстрационных ниш и размещены вдоль стен. Получившую серьезные травмы девочку доставили в больницу, где ребенку пришлось пройти долгий курс лечения.

- Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, принес свои извинения законному представителю потерпевшей, дал признательные и исчерпывающие показания по обстоятельствам ненадлежащего оказания услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью малолетней, предпринял необходимые меры для ее быстрейшей госпитализации, постоянно интересовался состоянием здоровья девочки и контактировал с ее матерью, добровольно перечислил в счет компенсации морального вреда 600 тысяч рублей и в счет возмещения материального ущерба – 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе суда.

Добавив, что мужчина сам имеет двух несовершеннолетних детей, ранее не был судим и по месту работы характеризуется исключительно положительно. К тому же законный представитель потерпевшей просила не назначать ему наказание, связанное с реальным лишением свободы.

В итоге финдиректора приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, с осужденного в пользу матери пострадавшей девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Впрочем, как уже говорилось, больше половины этой суммы он уже выплатил добровольно.