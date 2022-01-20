Полиция: Рейсовый автобус под Светлогорском оказался в кювете из-за скользкой дороги

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Попавший в ДТП на 34-м километре трассы Зеленоградск - Приморск через Светлогорск рейсовый автобус оказался в кювете из-за скользкой дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, водитель автобуса неправильно выбрал скоростной режим, не учел метеорологические условия, в результате чего на левостороннем закруглении дороги транспортное средство съехало в кювет.

В результате аварии 18-летняя пассажирка получила телесные повреждения, ее доставили в лечебное учреждение.

По данному факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего. После обследования состояния дорожного полотна в отношении ответственных лиц будет составлен административный протокол по поводу ненадлежащего обслуживания дороги, заявили в пресс-службе УМВД.

Авария под Светлогорском стала уже вторым ДТП с участием автобусов в четверг, 20 января. Ранее в Багратионовском районе около поселка Каменка съехал в кювет автобус № 148. В результате ДТП никто не пострадал.