Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Калининградской области был выявлен 301 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 205 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 3,
Балтийский городской округ – 14,
Пионерский городской округ – 7,
Гвардейский городской округ - 6,
Гурьевский городской округ - 19,
Правдинский городской округ – 1,
Светловский городской округ – 6,
Зеленоградский городской округ – 18,
Светлогорский городской округ – 6,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 2,
Черняховский городской округ – 4,
Неманский городской округ – 5,