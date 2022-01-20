Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области был выявлен 301 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 205 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 3,

Балтийский городской округ – 14,

Пионерский городской округ – 7,

Гвардейский городской округ - 6,

Гурьевский городской округ - 19,

Правдинский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 18,

Светлогорский городской округ – 6,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 2,

Черняховский городской округ – 4,

Неманский городской округ – 5,