19 тысяч калининградцев оформили в прошлом году «Пушкинскую карту»

В минувшем году 19 тысяч жителей Калининградской области стали счастливыми обладателями «Пушкинской карты». При этом лидерами посещаемости по «Пушкинской карте» стали драматический театр (3 449 человек), Музей изобразительных искусств (2 156 посетителей) и Кафедральный собор (1 443 человека). Об этом сообщили в министерстве по культуре и туризму Калининградской области.

Программа продолжается и в этом году. Как отметили в ведомстве, в 2022-м молодые люди от 14 до 22 лет включительно могут воспользоваться виртуальной картой с лимитом в пять тысяч рублей для посещения 13 учреждений культуры региона: областного драматического театра, Кафедрального собора, Музея Мирового океана (главного корпуса, Королевских ворот), Музея изобразительных искусств, Музея янтаря, Областного историко-художественного музея (главного корпуса, «Бункера», «Форта № 5»), Областного музыкального театра; Областной филармонии им. Е. Ф. Светланова; театра эстрады «Янтарь-холл»; Тильзит-театра; концертов областного оркестра русских народных инструментов; представлений в Доме искусств, замке Вальдау.

По словам министра Андрея Ермака, лимита на стоимость одного события нет. Купить билеты получится только на мероприятия, помеченные грифом «Пушкинская карта».

- Посещение возможно только человеком, купившим билет. У зрителя попросят предъявить документ, подтверждающий личность, – рассказал Ермак.

Важно отметить, что воспользоваться картой можно в любом учреждении культуры страны. Главное, чтобы площадка была участником федеральной программы.