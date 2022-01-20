В Калининграде продлить или закрыть больничный пациенты теперь могут без личного присутствия в поликлинике

В Калининграде продлить или закрыть больничный лист пациенты могут без личного присутствия в поликлинике. Это стало возможным в соответствии с новым приказом Минздрава России, который вступил в силу с 1 января этого года. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в инстаграме.

Так, согласно документу формирование (выдача) и продление листка нетрудоспособности осуществляется после осмотра гражданина медицинским работником. К примеру, пациенту с подтвержденным диагнозам ОРВИ или COVID-19 листок нетрудоспособности может быть открыт или продлен без его личного присутствия в поликлинике в двух случаях: после посещения медработником на дому или, если объективный осмотр не требуется, - с помощью консультации доктора по видео- или аудиосвязи по телефону.

Закрыть листок нетрудоспособности также можно будет посредством телемедицины.

- Такое нововведение позволит минимизировать посещение амбулаторных учреждений пациентами и, соответственно, снизить риски распространения респираторных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции, - отметил Антон Алиханов.