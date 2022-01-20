В школах Калининграда в пятницу ввели свободное посещение из-за шторма

В ночь с четверга на пятницу, а также в пятницу в Калининграде ожидается резкое ухудшение погоды. Скорость ветра будет достигать отметок 25-27 м/с.

В ряде калининградских школ в связи с этим на пятницу, 21 января, был введен режим свободного посещения. Это означает, что родители сами должны решить, отправлять им ребенка в школу в этот день или нет. Отсутствие на уроках прогулом считаться не будет.

Следите за сообщениями от классных руководителей!

Напоминаем, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону «112».