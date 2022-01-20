Жители Гусева разобрали трактор, чтобы купить водки

Этот удивительный случай произошел в Гусеве. 14 января местный фермер обнаружил, что с его трактора, стоявшего в поле у поселка Ивашкино, неизвестные сняли воздухоочиститель, аккумулятор и радиоприемник. Разумеется, фермер сразу обратился с заявлением в полицию.

Воришек сельхозтехники удалось установить быстро ими оказались двое рабочих муниципального учреждения в возрасте 59 и 32 лет. Молодой подозреваемый, как оказалось, ранее был судим за кражу и содержание наркопритона.

- Злоумышленники сдали аккумулятор в пункт приема металлолома, а на вырученные средства приобрели спиртное. В рамках возбужденного уголовного дела проведен обыск. Полицейские изъяли похищенные запчасти, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.