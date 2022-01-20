В аэропорту «Храброво» объявили об изменении в расписании рейсов из-за шторма

Начавшийся в Калининградской области шторм "Ида" повлиял на работу аэропорта "Храброво". В настоящее время, если верить онлайн-табло, задерживается прибытие семи самолетов: пяти из Москвы, а также из Санкт-Петербурга и Тамбова. Кроме того, задерживается вылет пяти рейсов.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе аэропорта:

- Из-за сильного бокового ветра, ливневого снега на взлетно-посадочной полосе прилет и вылет рейсов задерживается. Порывы ветра достигают 17-20 м/с.

В пресс-службе попросили пассажиров и встречающих уточнять время вылета/прилета в справочной аэропорта по номеру телефона +7 (4012) 550-550.

- Решение об отмене, задержке, переносе рейса принимает авиакомпания, - добавили в "Храброво".