Полиция раскрыла серию велосипедных краж в Калининграде и Гурьевске

Если 20 лет назад в Калининграде угоняли автомобили, то теперь активно воруют велосипеды. Накануне полицейским удалось поймать сразу двух похитителей двухколесного транспорта - в Калининграде и Гурьевске.

Так, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району изобличили 34-летнего калининградца, ранее судимого за аналогичное преступление. Установлено, что подозреваемый сдал в ломбард велосипед, похищенный из подъезда дома по улице Яновского.

А в Гурьевском районе оперативники вышли на след подозреваемого, которым оказался 26-летний житель посёлка Большое Исаково, неоднократно судимый, в том числе за кражи.

- Мужчина уже сознался в краже двух велосипедов из подъездов домов на улице Уютной. Сейчас злоумышленник задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ, - отметили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.