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Происшествия21 января 2022 7:15

В Гурьевске поймали похитителей рельсов

Кирилл Алексеев
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Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

Сотрудники Западного линейного управления МВД России на транспорте обезвредили в Гурьевске целую банду, промышлявшую воровством рельсов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вначале двое 24-летних калининградцев на подъездном пути, находящемся на частной территории, при помощи газорезочного оборудования разделили рельсы на отрезки по 25 метров и вывезли на арендованном грузовом автомобиле. Затем, взяв в компанию 21-летнего мужчину, похитители демонтировали еще один участок рельсовых нитей. Общий ущерб транспортной организации составил 71 тысячу рублей.

- Следствием Западного ЛУ МВД России на транспорте в отношении троих злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража группой лиц по предварительному сговору», - отметили в пресс-службе.

Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.