Взял деньги и одну сигарету: в Калининграде бармен обчистил бар, где раньше работал

В Калининграде задержали 29-летнего бармена. Мужчину подозревают в ограблении пивного бара, в котором он раньше трудился, а также продуктового магазина.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, в ночь на 11 января уволенный из заведения на улице Катина мужчина добрался до родного бара, взломал замок и проник в помещение.

- Злоумышленник проверил кассу, однако обнаружил там чуть более 3 тысяч рублей, потом забрал электронную сигарету и скрылся, - рассказали в пресс-службе.

Вскоре выяснилось, что мужчина причастен как минимум к еще одному преступлению. Однажды ночью он взломал и проник в магазин на улице Космонавта Леонова, откуда похитил 60 тысяч рублей.

- По данным фактам следователем ОМВД России по Центральному району возбуждены уголовные дела, устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, - отметили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.