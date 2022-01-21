Под Краснознаменском «Шкода» вылетела на встречку и врезалась в КамАЗ-снегоуборщик

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ДТП произошло в четверг, 20 января, в 13 часов 10 минут на 201-м километре автодороги Калининград – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Шкода Рапид» двигалась в направлении Немана. 27-летний водитель превысил скорость, машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с КамАЗом, выполнявшим уборку снега. За рулем находился 69-летний водитель

В результате ДТП водитель «Шкоды» получил травмы.