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Происшествия21 января 2022 9:09

Под Краснознаменском «Шкода» вылетела на встречку и врезалась в КамАЗ-снегоуборщик

Водитель получил травмы
Николай Литвинов
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ДТП произошло в четверг, 20 января, в 13 часов 10 минут на 201-м километре автодороги Калининград – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Шкода Рапид» двигалась в направлении Немана. 27-летний водитель превысил скорость, машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с КамАЗом, выполнявшим уборку снега. За рулем находился 69-летний водитель

В результате ДТП водитель «Шкоды» получил травмы.