В Калининграде откроется выставка, посвященная Гофману

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

Новая выставка в Калининградском областном историко-художественном музее откроется 24 января, в день рождения Э. Т. А. Гофмана, и будет полностью посвящена знаменитому кенигсбергскому сказочнику, композитору и художнику.

Как рассказали организаторы, уже 16 лет историко-художественный музей ведет проект «Гофманиана», ежегодно собирая сотни новых работ: живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, скульптуру, стекло.

«В этом году выставка познакомит с художественными произведениями мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Калининградской области. Также в экспозиции будут представлены работы немецких художников», - рассказали в музее.

Выставка «ЭХО Гофмана» будет открыта до 15 марта.