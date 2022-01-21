В Калининграде приставы заставили риэлтерское агентство погасить долг за отопление

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Запрет на регистрационные действия с недвижимостью заставил компанию погасить крупную задолженность за тепловую энергию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Одно из риэлтерских агентств за несколько лет накопило почти миллионный долг перед «Калининградтеплосетью».

По ходатайству МП «Калининградтеплосеть» в декабре 2021 года на помещение был наложен запрет регистрационных действий, предполагающий невозможность его продажи, обмена, передачи в аренду или переоформления на третьих лиц. В результате за первую рабочую декаду января собственник внёс в счёт уплаты долга более 820 тысяч рублей.