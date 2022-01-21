В Калининграде руководство мукомольного завода попалось на крупном мошенничестве

В Калининграде полиция завела уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера предприятия, занимающегося переработкой зерна. 53-летнего мужчину и 70-летнюю женщину подозревают в совершении особо крупном мошенничества.

Установлено, что директор и главбух завода дали указание рабочим покрасить старый мукомольный комплекс (его произвели еще в 1997 году), чтобы выдать его за только что приобретенное новое оборудование. Таким способом удалось получить субсидию по программе развития сельского хозяйства.

- Предприниматели подали подложные документы в администрацию и получили возмещение части затрат в размере 2 миллионов 840 тысяч рублей, - сообщила «Комсомолке» начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Следователи полиции провели осмотр мукомольного комплекса, зафиксировали факт его перекраски и установили, что на момент подачи документов на субсидию оборудование уже больше 5 лет уже не работало.