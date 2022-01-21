Коронавирус за сутки выявили в 21 городе Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 313 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде – 156 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 5,
Багратионовский городской округ - 13,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 6,
Пионерский городской округ – 7,
Гвардейский городской округ - 5,
Полесский городской округ – 8,
Гурьевский городской округ - 46,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 6,
Светловский городской округ – 12,
Зеленоградский городской округ – 15,
Светлогорский городской округ – 1,
Славский городской округ – 4,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 7,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 9,
Неманский городской округ – 4,
Янтарный городской округ – 2.