Коронавирус за сутки выявили в 21 городе Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 313 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде – 156 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 5,

Багратионовский городской округ - 13,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 6,

Пионерский городской округ – 7,

Гвардейский городской округ - 5,

Полесский городской округ – 8,

Гурьевский городской округ - 46,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 6,

Светловский городской округ – 12,

Зеленоградский городской округ – 15,

Светлогорский городской округ – 1,

Славский городской округ – 4,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 7,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 9,

Неманский городской округ – 4,

Янтарный городской округ – 2.