Цифровое будущее: «Ростелеком» назвал главные технологические мегатренды

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Нынешняя цифровая эра меняет жизнь людей настолько стремительно, что уследить за всеми изменениями и спрогнозировать их непросто даже специалистам. «Ростелеком», крупнейший в нашей стране провайдер цифровых услуг и решений, ведет масштабный мониторинг глобальных Digital-трендов трендов. Компания анализирует сотни тысяч патентов, исследований и новых продуктов, ежегодно появляющиеся в сфере IT по всему миру. На основании полученных данных выявляются, ранжируются и систематизируются мегатренды, которые будут определять дальнейшее развитие технологий.

- В цифровую эру спрос на IT неуклонно растет, а COVID-19 его существенно ускорил, - отметил старший вице-президент «Ростелеком» по информационным технологиям Кирилл Меньшов. – Сегодня мы видим, что технологии перестали друг друга сменять - теперь они друг на друга наслаиваются. Простой пример: в нашу жизнь уже пришли мессенджеры, но мы при этом продолжаем пользоваться СМС. То же самое происходит и с технологическими трендами.

На данный момент «Ростелеком» выделяет 12 мегатрендов. Это AI (дальнейшее развитие искусственного интеллекта), E-Health (появление технологических помощников в медицине), роботизация, E-commerce (электронная коммерция) , Cloud (облачные технологии), блокчейн, квантовые вычисления, loT (интернет вещей - взаимодействие между гаджетами и системами), информационная безопасность, Data Mining (исследование больших данных), автопилот и 5G.

Отдельно Кирилл Меньшов остановился на темпах развития государственных цифровых сервисов.

- Мы призываем всех обратить особое внимание на цифровизацию государства. Если этого не сделать, впоследствии придется быстро меняться, чтобы просто выжить, - подчеркнул старший вице-президент «Ростелеком».