Старший вице-президент «Ростелекома»: После пандемии многие не захотят возвращаться в офисы

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Старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Кирилл Меньшов представил аналитический обзор технологических мегатрендов, которые будут влиять на жизнь людей уже в обозримом будущем. По оценкам экспертов, после пандемии многие привычные процессы заметно изменятся.

Ключевыми темами технологических трендов 2022 года в «Ростелекоме» называют ускорение роста после пандемии (поиск IT-инноваций, которые позволят завоевать новые доли рынка для бизнеса), структурные изменения (набор технологических решений для масштабирования и цифровизации бизнеса) и увеличение доверия к технологиям.

- Все научились работать удаленно, и сейчас, в 2022 году, идет вторая волна адаптации, - отметил Кирилл Меньшов. – Уже сейчас многие компании понимают, что режим работы может быть гибридным. Существует высокая вероятность того, после пандемии многие сотрудники не захотят возвращаться в офисы. С удаленкой не нужно как минимум тратить деньги и время на дорогу. Многие готовы пересмотреть свой образ жизни, чтобы меньше тратить, но при этом и меньше работать. Если раньше все переживали из-за того, что придут роботы и отнимут у человека работу, то теперь все ждут, когда же эти роботы наконец появятся.