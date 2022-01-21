За сутки операторы системы 112 приняли сообщения о 75 ДТП в области

За прошедшие сутки операторы Центра обработки вызовов системы-112 приняли 75 обращений с информацией о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщается на странице системы в «Вконтакте». В большинстве аварий обошлось без пострадавших.

Из-за сильной заснеженности и гололедицы на дорогах многие водители не справились с управлением, несколько автомобилей оказалось в кювете.

По данным системы 112, в настоящее на дорогах в Калининградской области сохраняется огромный риск дорожно -транспортных происшествий. Чтобы не стать участником аварии необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.