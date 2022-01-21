В Калининграде на открытии Петровского центра постреляют из пушек XIX века

. Фото: Музей Мирового океана.

В Калининграде в воскресенье, 23 января, состоится открытие Петровского центра Музея Мирового океана. Праздник в духе Петровской эпохи состоится на территории Фридрихсбургских ворот.

Как рассказали «Комсомолке» организаторы, в программе дня – мастер-классы и экскурсии, концерт и… залпы из пушек.

Гости станут свидетелями выстрелов из трех разных пушек, расположенных на территории крепости. Это корабельная пушка середины XVIII века (археологическая находка), крепостная пушка XIX века и еще одна пушка 1865 года выпуска (она была изготовлена на заводе «Крупп» и модернизирована в 1871 году на Обуховском сталелитейном заводе).

Как рассказали в музее, палить из пушек будут в 11.00, 14.00 и 16.30.

Первый в России Петровский центр призван стать площадкой просветительской работы и вкладом в сохранение наследия первого российского императора и его роли в становлении России как великой морской державы.