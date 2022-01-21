Мошенник из Новосибирска получил 7 лет за обман калининградских пенсионеров

В Калининграде осудили мошенника из Новосибирска, который по телефону выманивал деньги у калининградских пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

33-летний мужчина звонил пенсионерам в Калининград и представлялся их родственником, который стал участником конфликта. После этого он просил деньги для урегулирования сложившейся ситуации. Помимо этого, аферист также представлялся сотрудником полиции, который за деньги был готов не привлекать «родственника» к уголовной ответственности.

Жертвами мошенника стали 13 человек, которые перечислили ему более 1 млн рублей.

Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.