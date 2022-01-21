63 школьника, 11 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 313 случаев коронавирусной инфекции. 286 случаев протекает в форме ОРВИ, 1 случай – в форме пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
116 детей до 18 лет, в том числе:
- 13 неорганизованных детей до 6 лет;
- 22 ребенка до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 63 школьника;
- 18 студентов до 18 лет;
197 взрослых, в том числе:
- 11 медицинских работников;
- 18 работников образования;
- 12 сотрудников торговли и общепита;
- 9 работников промпредприятий;
- 13 работников транспорта, водителей;
- 3 работника пищевых предприятий;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник учреждения культуры;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- сотрудник с/х предприятия;
- 49 иных работающих;
- 23 пенсионера;
- 3 студента;
- 49 неработающих.