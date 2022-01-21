63 школьника, 11 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 313 случаев коронавирусной инфекции. 286 случаев протекает в форме ОРВИ, 1 случай – в форме пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

116 детей до 18 лет, в том числе:

- 13 неорганизованных детей до 6 лет;

- 22 ребенка до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 63 школьника;

- 18 студентов до 18 лет;

197 взрослых, в том числе:

- 11 медицинских работников;

- 18 работников образования;

- 12 сотрудников торговли и общепита;

- 9 работников промпредприятий;

- 13 работников транспорта, водителей;

- 3 работника пищевых предприятий;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник учреждения культуры;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- сотрудник с/х предприятия;

- 49 иных работающих;

- 23 пенсионера;

- 3 студента;

- 49 неработающих.