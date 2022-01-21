В Калининградской области выявили уже 34 случая заражения омикроном

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Омикрон начал стремительно распространяться по Калининградской области. Во вторник, 18 января, стало известно о первых четырех случаях заражения новым штаммом коронавируса, а сейчас число инфицированных выросло почти в 9 раз.

- На этот штамм на сегодняшний день у нас подтверждено 34 случая, - сообщила главный санитарный врач региона Елена Бабура во время прямого эфира «Клопс» в Instagram. - Материал от заболевших мы отправляем в НИИ Пастера в Санкт-Петербурге, там проводится изучение проб, их секвенирование.

По словам Елены Бабуры, четверо калининградца заразились во время отдыха на Канарских островах, в Доминикане, Франции и Ливане. Все остальные инфицировались на территории Калининградской области.