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Происшествия21 января 2022 14:32

В Заостровье шторм «Ида» вырвал и унес лестницу на спуске к морю

По словам местных жителей, сооружение не простояло и трех лет
Николай Литвинов
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Фото: сообщество «Подслушано Светлогорск и Пионерский».

Минувшей ночью циклон «Ида», который продолжает хозяйничать в Калининградской области, нанес урон поселку Заостровье. Как сообщают очевидцы, штормовой ветер сорвал и унес лестницу на спуске к морю.

- Этой лестнице было года три всего! Старую так же смыло, - рассказывают в сообществе «Подслушано Светлогорск и Пионерский» местные жители.

Отметим, что штормовое предупреждение МЧС официально отменило в седьмом часу утра. Синоптики прогнозируют, что порывистый ветер в регионе сохранится до глубокой ночи.