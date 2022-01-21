В Заостровье шторм «Ида» вырвал и унес лестницу на спуске к морю

. Фото: сообщество «Подслушано Светлогорск и Пионерский».

Минувшей ночью циклон «Ида», который продолжает хозяйничать в Калининградской области, нанес урон поселку Заостровье. Как сообщают очевидцы, штормовой ветер сорвал и унес лестницу на спуске к морю.

- Этой лестнице было года три всего! Старую так же смыло, - рассказывают в сообществе «Подслушано Светлогорск и Пионерский» местные жители.

Отметим, что штормовое предупреждение МЧС официально отменило в седьмом часу утра. Синоптики прогнозируют, что порывистый ветер в регионе сохранится до глубокой ночи.