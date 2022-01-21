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Общество21 января 2022 16:11

Погода на выходные: что будет в Калининграде после «Иды»

Еще немного осадков и похолодание
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Циклон «Ида», заглянувший в Калининградскую область на два дня, продолжает смещаться на восток. Последние крепкие порывы ветра в нашем городе ожидаются ночью, но скорость не превысит 16 метров в секунду.

В субботу, по прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде ожидается 0...+1 градус. Вероятность осадков - 62%: синоптики прогнозируют небольшой снег. Скорость северо-западного ветра составит 7-9 метров в секунду.

В воскресенье об «Иде» уже не будет ничего не напоминать. Осадков не ожидается, ветер сменит направление на южное и юго-восточное и разгонится лишь до 5 метров в секунду. Температура воздуха - около нуля градусов днем.

Атмосферное давление, «придавленное» циклоном, на протяжении всех выходных будет расти: в субботу - до 765 миллиметров ртутного столба, в воскресенье - до 772.