Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт21 января 2022 17:20

В воскресенье калининградские керлингисты отправятся в Новосибирск, оттуда – в Пекин на Олимпиаду

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий(0)
Юля Портунова.

Юля Портунова.

Фото: министерство спорта Калининградской области

Двое калининградцев – керлингистка Юлия Портунова и ее тренер Сергей Беланов – готовятся полететь на Олимпиаду 2022 в Пекин.

Уже 23 января наша команда летит в Новосибирск, где пробудет две недели, чтобы адаптироваться к разнице во времени с Пекином. Там наши девочки будут тренироваться, а 6 февраля отправятся в Олимпийскую деревню. Об этом «Комсомолке» рассказал тренер Сергей Беланов.

Юля Портунова в составе сборной России по керлингу становилась чемпионкой Европы-2016, завоевывала бронзу чемпионата мира-2018 и серебро ЧМ-2021.

Отметим, сборная России в Пекине, как и прежде, будет выступать без национальной символики. Летят наши спортсмены в Китай под названием «Российский олимпийский комитет». А вместо гимна России в Пекине будет звучать музыка Чайковского.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.