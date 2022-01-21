В воскресенье калининградские керлингисты отправятся в Новосибирск, оттуда – в Пекин на Олимпиаду

Юля Портунова. Фото: министерство спорта Калининградской области

Двое калининградцев – керлингистка Юлия Портунова и ее тренер Сергей Беланов – готовятся полететь на Олимпиаду 2022 в Пекин.

Уже 23 января наша команда летит в Новосибирск, где пробудет две недели, чтобы адаптироваться к разнице во времени с Пекином. Там наши девочки будут тренироваться, а 6 февраля отправятся в Олимпийскую деревню. Об этом «Комсомолке» рассказал тренер Сергей Беланов.

Юля Портунова в составе сборной России по керлингу становилась чемпионкой Европы-2016, завоевывала бронзу чемпионата мира-2018 и серебро ЧМ-2021.

Отметим, сборная России в Пекине, как и прежде, будет выступать без национальной символики. Летят наши спортсмены в Китай под названием «Российский олимпийский комитет». А вместо гимна России в Пекине будет звучать музыка Чайковского.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.