Калининградские теннисисты выиграли три золота на чемпионате Северо-Запада

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Соревнования принимала Ухта. В турнире играли ведущие спортсмены из Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми. Команда калининградской областной федерации завоевала три золота и бронзу среди сильнейших сборных на зональном чемпионате по настольному теннису.

Многократный чемпион СЗФО Кирилл Воробьев снова стал первым в личном первенстве. Его соперником в финале был представитель Ленинградской области Владимир Бриль. В мужских парных состязаниях Воробьев вместе с Алексеем Хорьковым (Архангельская область) победили за явным преимуществом, а бронза досталась еще одному калининградскому игроку Мирону Опанасенко, составившему дуэт с Семеном Машкиным (Ухта). Мирон в этом году выполнил норматив мастера спорта.

На командном чемпионате калининградцы рассчитывали попасть в тройку, соперники объективно были опытнее. Но мастерство лидера команды Воробьева и смелость девятнадцатилетнего Опанасенко склонили чашу весов в нашу пользу. Пятая решающая встреча финала со сборной Коми закончилась со счетом 11:9 в пятой партии.

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Как сообщает региональная федерация, по итогам турнира сборная области отобралась на финал чемпионата России по настольному теннису, а лидер команды Кирилл Воробьев примет участие в личном и парном разряде.