Калининградка сбывала через закладки популярные у наркоманов лекарства

В Калининграде 36-летнюю женщину подозревают в покушении на сбыт сильнодействующих рецептурных препаратов, включенных в перечень наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Горожанка устроилась курьером в интернет-магазин, забирала на почте посылки с рецептурными лекарства, которые сбывала посредством тайников-закладок.

В ходе обыска в квартире подозреваемой оперативники обнаружили и изъяли упаковки с препаратами трамадол общей массой 105 грамм, прегабалин массой 84 грамма и тропикамид массой 7 грамм.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере».