14 педагогов, 41 школьник: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 349 случаев коронавирусной инфекции. 311 случаев протекает в форме ОРВИ, 7 – в форме пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
64 ребенка до 18 лет, в том числе:
- 8 неорганизованных детей;
- 11 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 41 школьник;
- 4 студента до 18 лет;
285 взрослых, в том числе:
- 14 медицинских работников;
- 14 работников образования;
- 25 сотрудников торговли и общепита;
- 15 работников промпредприятий;
- 20 работников транспорта, водителей;
- 5 работников пищевых предприятий;
- 10 сотрудников банков;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг ;
- 2 сотрудника гостиниц;
- 1 сотрудник охранного предприятия;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг
- 77 иных работающих;
-21 пенсионер;
- 8 студентов;
- 66 неработающих.