14 педагогов, 41 школьник: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 349 случаев коронавирусной инфекции. 311 случаев протекает в форме ОРВИ, 7 – в форме пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

64 ребенка до 18 лет, в том числе:

- 8 неорганизованных детей;

- 11 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 41 школьник;

- 4 студента до 18 лет;

285 взрослых, в том числе:

- 14 медицинских работников;

- 14 работников образования;

- 25 сотрудников торговли и общепита;

- 15 работников промпредприятий;

- 20 работников транспорта, водителей;

- 5 работников пищевых предприятий;

- 10 сотрудников банков;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг ;

- 2 сотрудника гостиниц;

- 1 сотрудник охранного предприятия;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг

- 77 иных работающих;

-21 пенсионер;

- 8 студентов;

- 66 неработающих.