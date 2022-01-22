В Гусеве капитально отремонтировали здание детской школы искусств

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Гусеве завершен капитальный ремонт детской школы искусств. На эти цели было выделено около 24 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В здании капитально отремонтировали фасад и кровлю, входную группу, внутренние помещения, проведено благоустройство территории..

Гусевская детская школа искусств (ДШИ) – одно из крупнейших учреждений допобразования детей в регионе. Здесь воспитанников обучаются по трем направлениям – игра на музыкальных инструментах, хореография и изобразительное искусство. В школе искусств сейчас более тысячи воспитанников со всего муниципалитета.