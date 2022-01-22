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Общество22 января 2022 14:13

Алиханов: Строители вернулись к активным работам на корпусе «Планета океан»

Виктор Сергеев
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Фото: Инстаграм.

В Калининграде строители корпуса-шара «Планета океан» вернулись к активным работам. Об этом в своем «Инстаграме» заявил губернатор Антон Алиханов.

По словам Алиханова, это стало возможным после того, как он обратился к премьеру Мишустину с просьбой о дополнительном финансировании строительства.

« Просьба была поддержана и средства заложили в законе о федеральном бюджете. Строители вернулись к активным работам, ставят себе задачу завершить объект полностью в 2023 году», - написал губернатор.