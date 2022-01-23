Под Черняховском сгорела фура

Вечером в субботу, 22 января, сообщение на пульт оперативного дежурного поступило из Черняховского городского округа - на трассе загорелась фура "Ман".

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, в фуре выгорела кабина и частично прицеп.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части в составе 8 человек и двух единиц техники, - отметили в МЧС.