Антон Алиханов объяснил, почему не будет прививать своих детей от коронавируса

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Губернатор Калининградской области сообщил, что не планирует прививать своих детей от коронавируса, и объяснил, почему.

"Меня спросили (в социальных сетях) буду ли рекомендовать (вакцинацию), ответил - нет не буду рекомендовать, - написал Антон Алиханов на своей странице в инстаграме. - Это дело родителей и их решение. Своих не буду прививать, они у меня вместе с женой болели в ноябре. От гриппа прививаю каждый год их и прививаюсь сам. Никаких рекомендаций от меня, я не специалист настолько, чтобы давать рекомендаций в отношений детей".

Напомним, ранее министр здравоохранения региона Александр Кравченко заявил, прививать детей от коронавируса в Калининградской области могут начать уже в ближайшие дни.

- Как только вакцина для иммунизации детей против новой коронавирусной инфекции выйдет в гражданский оборот, будет ее незамедлительное распределение между регионами и, соответственно, начнется вакцинация детей, - сказал министр журналистам.