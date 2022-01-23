Под залпы орудий: в Калининграде торжественно открылся первый в России Петровский центр

Петр выходит из Фридрихсбургских ворот. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В воскресенье, 23 января, в Калининграде открылся первый в России Петровский центр. Торжественное мероприятие со стрельбой из старинной пушки прошло на территории Фридрихсбургских ворот. Именно здесь, а точнее, во Фридрихсбургской крепости в 1697 году учился фортификационному и артиллерийскому искусству русский царь.

Как сообщили в Музее Мирового океана, на базе которого реализуется проект, Петровский центр «призван стать площадкой просветительской работы и вкладом в сохранение наследия первого российского императора и его роли в становлении России как великой морской державы».

- Идея этого проекта - объединить все наши музейные объекты единым Петровским маршрутом, - рассказала куратор Петровского центра Лариса Емельянова. - У нас будет открыт маршрут, который предполагает движение по Преголе и Куршскому заливу. По этому маршруту и находятся объекты музея. Начало маршрута - Фридрихсбургские ворота. Далее по реке мы попадаем на Набережную исторического флота. После этого идем вверх по течению, останавливаемся, посещаем Королевские ворота, где развернута экспозиция, посвященная Великому посольству 1697-1698 годов. Затем идем до Гвардейска, бывшего Тапиау, попадаем в Дейму, после этого - Полесск, бывший Лабиау, откуда Петр вел в 1716 году галеру по Преголе. Из Лабиау выходим в Куршский залив. На берегу залива, в поселке Заливино, находится еще один наш объект - старый маяк. Мы предполагаем, что в одной из своих экспедиций Петр мог там останавливаться.

Напомним, в этом году в России широко отмечается 350-летие царя-реформатора Петра Великого. Калининград - одна из ключевых точек празднования. Ведь Кёнигсберг Петр Алексеевич посещал восемь раз и многому научился в этом городе.