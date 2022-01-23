В Калининградской области зарегистрировали более 400 случаев заражения коронавирусом за сутки

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За минувшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией перевалило за четыре сотни – зарегистрирован 401 случай COVID-19. Как пояснили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением инфекции, в 368 случаях болезнь протекает в форме ОРВИ, в 6 – в форме пневмонии.
Среди заболевших за сутки:
133 ребенка до 18 лет, в том числе:
- 15 неорганизованных детей до 6 лет;
- 16 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 93 школьника;
- 9 студентов до 18 лет;
268 взрослых, в том числе:
- 8 медицинских работников;
- 21 работник образования;
- 12 сотрудников торговли и общепита;
- 18 работников промпредприятий;
- 12 работников транспорта, водителей;
- 4 работника пищевых предприятий
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- работник с/х производства;
- сотрудник гостиницы;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 89 иных работающих;
- 32 пенсионера;
- 3 студента старше 18 лет;
- 63 неработающих.