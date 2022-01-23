В Калининградской области зарегистрировали более 400 случаев заражения коронавирусом за сутки

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией перевалило за четыре сотни – зарегистрирован 401 случай COVID-19. Как пояснили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением инфекции, в 368 случаях болезнь протекает в форме ОРВИ, в 6 – в форме пневмонии.

Среди заболевших за сутки:

133 ребенка до 18 лет, в том числе:

- 15 неорганизованных детей до 6 лет;

- 16 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 93 школьника;

- 9 студентов до 18 лет;

268 взрослых, в том числе:

- 8 медицинских работников;

- 21 работник образования;

- 12 сотрудников торговли и общепита;

- 18 работников промпредприятий;

- 12 работников транспорта, водителей;

- 4 работника пищевых предприятий

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- работник с/х производства;

- сотрудник гостиницы;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 89 иных работающих;

- 32 пенсионера;

- 3 студента старше 18 лет;

- 63 неработающих.