В Калининградской области стартовал первый этап «Танкового биатлона»

На одном из полигонов Калининградской области стартовал первый этап Всеармейских соревнований «Танковый биатлон – 2022». Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в тренировках принимают участие более 100 военнослужащих танковых подразделений армейского корпуса Балтфлота, задействовано свыше 20 единиц боевой техники.

- Подготовка экипажей танков проводится в рамках плановой боевой учебы танковых подразделений, - отметили в пресс-службе ЗВО.

Сообщается, что конкурс профессионального мастерства «Танковый биатлон» входит в программу Армейских международных игр. Победители первого этапа конкурса продолжат соревноваться в масштабах объединения и округа.