В Калининграде магазин попытались ограбить трижды за несколько часов

В минувшие сутки сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Калининградской области задержали трех человек, которые попытались ограбить один и тот же магазин. Причем все три попытки произошли в короткий промежуток времени.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, серьезно пострадать от воришек мог сетевой магазин, расположенный на улице Вернадского.

- С разницей в несколько часов граждане приходили в торговую точку и намеревались незаметно покинуть ее со спрятанной под одеждой крепкой алкогольной продукцией. Однако трое нарушителей закона были задержаны и доставлены в отдел полиции для составления административного протокола, - рассказали в пресс-службе.