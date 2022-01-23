В Зеленоградске установили автобусную остановку с климат-контролем

На улице Тургенева в Зеленоградске смонтировали остановку общественного транспорта с климат-контролем.

Как сообщило издание «РБК-Калининград» со ссылкой на представителя компании - производителя оборудования, на остановке установлена специальная антискользящая система, а кроме того, в покрытие интегрированы синтетические нагревательные элементы и система климатического контроля.

- Как только температура падает и начинаются осадки, датчики срабатывают, но если идет дождь и температура воздуха плюсовая, то система не включается. Другими словами, она включается ровно тогда, когда минусовая температура и осадки, - объяснили в компании.