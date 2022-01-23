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Происшествия23 января 2022 17:02

В Гурьевском районе на заснеженной трассе столкнулись «Ауди» и «Ситроен», пострадали двое

Кирилл Алексеев
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Фото: УГИБДД Калининградской области

Серьезное ДТП случилось накануне в Гурьевском районе, на автодороге Ушаково - Светлое.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области, 29-летний водитель «Ауди» не справился с управлением автомобиля на заснеженной дороге, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ситроеном».

- В результате ДТП водитель и 50-летняя пассажирка автомобиля «Ситроен» получили телесные повреждения, - отметили в управлении ГИБДД.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что дорога Ушаково - Светлое если и была очищена от снега, то очень плохо.