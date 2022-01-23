Калининградская «Балтика» проиграла полякам на сборах в Турции

На сборах в турецком Белеке калининградская «Балтика» провела товарищеский матч с польским клубом «Гурник».

Счет открыли поляки – на 11-й минуте игры гол забил Дариуш Стальмах. В начале второго тайма полузащитник калининградской команды Ян Казаев сравнял результат. К сожалению, две единицы светились на табло до 88-й минуты, когда «Гурник» снова вышел вперед. Победный мяч с пенальти провел Хесус Хименес.

«Гурник» в настоящее время занимает 7-е место в турнирной таблице высшей лиги польского чемпионата. После 19 туров клуб из города Забже отстает от лидера - «Леха» - на 13 очков. «Балтика», напомним, первый круг чемпионата России ФНЛ завершила также на 7-м месте. Отставание от первого места - 15 очков.