Привиты не все, болеют водители: Что с COVID-19 на предприятии «Калининград-ГорТранс»

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На предприятии «Калининград-ГорТранс» растет заболеваемость коронавирусом, и ситуация не улучшается. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» рассказал директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин.

- Заболеваемость у нас растет. Сейчас она в целом по предприятию составляет чуть менее 2%. Болеют сейчас 23 человека, из них 9 водителей. Пока идет по нарастающей, - говорит директор. - К сожалению, не все привиты. Если говорить в целом о предприятии, то мы имеем порядка 60 процентов привитых сотрудников.

По словам руководителя «Калининград-ГорТранса», коллектив большой и «есть люди с разными взглядами на эту историю».

При этом Владимир Фомин отметил, что работникам измеряют температуру на каждой проходной. А если у кондуктора или водителя есть признаки заболевания, автобус снимают с линии.