В Калининград из Питера привезли 10 трамваев «Корсар»

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В Калининград из Санкт-Петербурга прибыло 10 трамваев «Корсар», которые вскоре поедут по городским улицам. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» рассказал директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин.

- В среднем к нам поступает два трамвая в неделю. Поставщик зависит от погодных условий, в период штормов паромы не ходят. А паром – единственная возможность доставить «Корсары» на территорию Калининградской области. К нам пришло уже 10 единиц, буквально в пятницу разгружали два трамвая, - сказал Владимир Фомин.

Он отметил, что 6 трамваев уже обкатаны и приняты на предприятие «Калининград-ГорТранс». Остальным предстоит пройти настройку и проверку перед выходом на линию.