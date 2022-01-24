Калининград вошел в десятку популярных направлений отдыха на 23 февраля

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Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда поехать мужчинам отдыхать на праздничные выходные в честь Дня защитника Отечества.

В десятку популярных направлений вошли пять городов в Крыму, два города в Краснодарском крае, а также Калининград, Москва, Шерегеш.

По данным Tvil.ru, мужчины бронируют жилье на февральские праздничные выходные от 1 до 6 ночей и тратят на проживание от 1,2 до 5,8 тысячи рублей в сутки на двоих человек. В среднем недельный отдых в феврале мужчинам обходится чуть более 10 тысяч рублей.

Десять популярных направлений отдыха для мужчин на 23 февраля:

Ялта — 2091 руб. / 6 ночей;

Севастополь — 2203 руб. / 5 ночей;

Калининград — 1700 руб. / 4 ночи;

Краснодар — 1490 руб. / 1 ночь;

Новороссийск — 1523 руб. / 6 ночей;

Судак — 1580 руб. / 2 ночи;

Москва — 2950 руб. / 3 ночи;

Шерегеш — 5833 руб. / 3 ночи;

Алушта — 1812 руб. / 3 ночи;

Феодосия — 1235 руб. / 6 ночей.