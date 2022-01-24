За сутки в Калининградской области два автомобиля съехали в кювет

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В воскресенье, 23 января, в Калининградской области произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Краснознаменском районе водитель «Мерседеса» превысил скорость, не справился с управлением и оказался в кювете. В результате аварии водитель получил телесные повреждения.

В кювете оказался и автомобиль «Рено» на автодороге Калининград - Балтийск, водитель которого также превысил скорость. В результате ДТП 31-летний пассажир получил телесные повреждения.