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Общество24 января 2022 8:35

За сутки в Калининградской области два автомобиля съехали в кювет

Пострадали два человека
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В воскресенье, 23 января, в Калининградской области произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Краснознаменском районе водитель «Мерседеса» превысил скорость, не справился с управлением и оказался в кювете. В результате аварии водитель получил телесные повреждения.

В кювете оказался и автомобиль «Рено» на автодороге Калининград - Балтийск, водитель которого также превысил скорость. В результате ДТП 31-летний пассажир получил телесные повреждения.